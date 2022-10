Avant la trêve estivale du WTCR - FIA World Touring Car, Ryan Ghis, de la FIA, a posé trois questions aux pilotes. Voici ce qu'a répondu Norbert Michelisz, pilote du BRC Hyundai N Squadra Corse, et champion du WTCR en 2019.

Quel est votre circuit préféré sur le calendrier WTCR et pourquoi ?

"C'est une question délicate car nous allons dans de nombreux endroits passionnants. Mais si je devais choisir un virage, ce serait probablement celui de la Nürburgring Nordschleife, et ce serait probablement Flugplatz, le double droit, qui est juste à la limite du décollage, avec un peu de freinage et une vitesse très élevée, supérieure à 200 km/h. C'est un virage très excitant, où il est très facile de faire une erreur et d'avoir un gros accident, mais cela fait la différence."



Si vous deviez choisir quelle voiture sur quel circuit, que choisiriez-vous ?

"Je prendrais une Hyundai Elantra N TCR, une Hyundai i20 N Rally1 ou une voiture de Formule. La Nürburgring Nordschleife serait délicat avec une monoplace, alors je dirais le Hungaroring parce que je connais assez bien le circuit, et il serait intéressant de faire une comparaison entre les trois."



Quelles seraient vos vacances idéales ?

"Mes vacances d'été idéales seraient avec ma famille, un endroit ensoleillé avec une plage, à cause des enfants, et une belle eau bleue. Pour être honnête, ce sont les principaux critères. Dans quelle partie du monde ? Cela n'a pas beaucoup d'importance, probablement un endroit accessible parce que les enfants n'aiment pas voyager trop longtemps. Probablement un endroit agréable en Grèce, en Italie ou en Espagne."

