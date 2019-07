Un an après : un travail à finir pour Huff, de retour à Vila Real

Le maître des courses en ville Rob Huff s'apprête à revenir à Vila Real ce week-end, avec la volonté d'aller chercher une victoire qu'il a perdu lors d'un carambolage monstre au départ de la WTCR Race of Portugal la saison dernière.

Huff a pris le départ de la Course 1 depuis la pole position DHL, mais un accrochage avec son coéquipier du Sébastien Loeb Racing, Mehdi Bennani, a déclenché un accident en chaîne impliquant de nombreuses voitures et stoppant la course pendant une longue période. Les Volkswagen Golf GTI TCR SLR ont été détruites toutes les deux, tandis que Bennani a dû séjourner brièvement à l'hôpital et a même envisagé d'abandonner le sport automobile dans les semaines qui ont suivi.



"Nous avons signé la pole position l'année dernière, ce sera donc une course où nous devrions être performants," a déclaré le Britannique. "J'espère que nous pourrons concrétiser les promesses entrevues l'an passé."

