Pour être éligibles, les pilotes devro,t être âgés de 24 ans ou moins au 1er janvier 2021 et ne doivent pas avoir pris part à des épreuves du WTCR ou du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA avant 2019.



Lorsque le titre de Rookie WTCR de la FIA a été introduit la saison dernière, les pilotes devaient être âgés de 23 ans ou moins au début de l'année.



Gilles Magnus, au volant d'une Audi RS 3 LMS équipée par Goodyear pour le Comtoyou Racing (photo), a remporté le titre FIA WTCR Rookie 2020 avec le soutien de l'équipe nationale RACB de la fédération belge.



Un certain nombre d'autres talents émergeants ont également couru après des points de Rookie en 2020. Il s'agit notamment du Hongrois Bence Boldizs, du Malaisien Mitchell Cheah, de l'Allemand Luca Engstler, de l'Autrichien Nico Gruber et du Nord-Irlandais Jack Young.