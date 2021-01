La société P1 Racing Fuels, basée à Berlin, a été confirmée comme fournisseur officiel de carburant du WTCR par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA après avoir réussi à développer un biocarburant de course sur mesure pour le WTCR au cours d'un processus d'appel d'offres rigoureux supervisé par le département technique de la FIA.



La nouvelle formulation du biocarburant vise à réduire considérablement l'empreinte carbone sans jamais compromettre les performances du moteur. Elle permettra aux pilotes du WTCR d'utiliser pour la première fois un carburant sur mesure contenant 15 % de composants renouvelables. Ces composants à base de combustibles non fossiles ont été dérivés du bioéthanol produit à partir de la cellulose et de la biomasse ligneuse, ainsi que du carburant biosynthétique (entièrement renouvelable). Cela permet à P1 Racing Fuels d'offrir une alternative écologique et rentable au carburant de course conventionnel, tout en travaillant à la réalisation d'un objectif ambitieux : produire pour ses partenaires un carburant de course 100 % non fossile.



Alan Gow, président de la commission des voitures de tourisme de la FIA, a déclaré "La nomination de P1 Racing Fuels comme fournisseur officiel de carburant du WTCR est un premier pas important vers l'utilisation d'un carburant 100 % durable dans la série, comme le souligne la feuille de route que nous avons définie pour l'introduction du biocarburant dans le WTCR. P1 Racing Fuels n'a pas seulement livré ce produit sur mesure, elle l'a fait en respectant le budget dans le cadre des mesures de réduction des coûts en cours. En travaillant avec P1 Racing Fuels, les équipes WTCR et les départements de course clients peuvent continuer à compter sur une haute performance sur piste, ainsi que sur le soutien d'un partenaire expérimenté et de confiance pendant une nouvelle ère passionnante pour la série".



Martin Poplika, directeur général de P1 Racing Fuels, a déclaré : "En tant que pionnier dans notre domaine, P1 Racing Fuels s'est toujours efforcé d'apporter des innovations de pointe à ses produits, en utilisant de nouveaux procédés, composants et savoir-faire technique pour formuler des biocarburants durables et performants, produits et livrés de manière rentable. Nous sommes convaincus que l'avenir de la course est sans combustibles fossiles, et nous sommes très heureux de soutenir le WTCR dans cette démarche importante vers un avenir plus durable pour ce sport".



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur du WTCR, a déclaré : "Le passage du WTCR au biocarburant de P1 Racing Fuels démontre une fois de plus l'objectif d'Eurosport Events de promouvoir un sport automobile plus durable. Ce changement aligne aussi complètement le WTCR sur le pilier environnemental du mouvement #PurposeDriven de la FIA".



Les voitures TCR des marques Alfa Romeo, Audi, CUPRA, Honda, Hyundai, Lynk & Co et Renault ont participé au WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020. Les voitures utilisent des moteurs turbocompressés d'une puissance maximale de 360 ch. Des vitesses maximales atteignant 260 km/h peuvent être atteintes sur certains circuits.



P1 Racing Fuels est également le partenaire carburant officiel du championnat européen des rallyes de la FIA. Comme le WTCR, l'ERC est promu par Eurosport Events. Pour plus d'informations sur le résumé de la stratégie environnementale de la FIA pour 2020-2030, cliquezICI.