Yann Ehrlacher a confirmé son statut de double champion en titre du WTCR - FIA World Touring Car Cup avec un dépassement de dernière minute lors de la Course 1 de la WTCR Race of Hungary le week-end dernier.

Le Lynk & Co de l'équipe Cyan Racing s'est débarrassé de ses problèmes à la mi-course, avant de mettre la pression puis de dépasser Nathanaël Berthon dans les derniers instants de la première manche sur le Hungaroring.



"Au milieu de la course, j'ai eu des vibrations et j'étais un peu inquiet d'avoir à abandonner",a expliqué Ehrlacher."J'ai juste ralenti un peu, j'ai vu que Nath [Berthon] avait un peu de mal, surtout dans quelques virages, donc dans les derniers tours, je me suis dit que j'allais me permettre une manœuvre sur lui et j'ai saisi ma chance et c'était un dépassement propre. C'est appréciable de courir comme ça, merci à Nath."



"C'était un très bon week-end et je suis vraiment heureux de mon dépassement pour la deuxième place. La performance est là et [nous] avons maximisé nos chances. "



Ehrlacher remonte à la quatrième place du classement provisoire, à 22 points du leader.

Ad

WTCR Ne ratez pas la rétrospective de la WTCR Race of Hungary ce soir IL Y A 34 MINUTES

WTCR Le podium en Hongrie, une joie après le désespoir pour Huff HIER À 07:51