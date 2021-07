Rob Huff a dépassé 13 voitures pour se se hisser à la 9e place à l'arrivée de la Course 2 de la WTCR Race of Spain, faisant une nouvelle démonstration de son fighting spirit tout britannique.

Après avoir abandonné lors de la course 1 en raison d'un problème de durite de turbo, Huff a été contraint de partir à l'arrière du peloton pour la course 2 après que son équipe Zengő Motorsport a dû briser les conditions du parc fermé afin de remplacer l'embrayage de sa CUPRA Leon Competición à temps pour le deuxième round de la WTCR Race of Spain sur le circuit MotorLand Aragón.



Le Britannique n'a pas perdu de temps pour remonter dans la Course 2, gagnant six positions à la fin du premier tour. Il a ensuite dépassé les Honda de Néstor Girolami et Esteban Guerrieri et la CUPRA de son coéquipier Jordi Gené.



A mi-distance, Huff suivait la Lynk & Co 03 TCR d'Yvan Muller. Il est passé à l'action au 11e tour, a porté sur attaque sur le quadruple champion du monde des voitures de tourisme FIA dans le premier virage du septième tour, et a commencé à prendre de l'avance.



Cependant, une neutralisation vers la fin de course derrière la voiture de sécurité Honda Civic Type R Limited Edition a entraîné un regroupement du peloton et a offert à Huff, le vainqueur du titre WTCC 2012, une occasion de progresser encore plus. Mais lorsque la course a repris, Huff a été heurté par Muller à la chicane. Il a pu contrôler la glissade et a réussi à terminer devant Muller.



"La voiture était fantastique [dans la deuxième course]", a déclaré Huff. "Elle était vraiment, vraiment bonne tout au long de la course - je reprenais les gars devant moi un par un. Après la voiture de sécurité, j'étais proche de Luca Engstler et Yann Ehrlacher, mais Yvan m'a percuté dans la chicane, ce qui m'a mis en travers. Je suis passé dans les graviers, mais j'ai réussi à reprendre la piste devant lui et à conserver ma position."



"C'était bien de terminer en neuvième position, et avec un très bon rythme pour terminer le week-end. Nous avons beaucoup appris ici, et maintenant nous allons prendre ce que nous avons appris pour le prochain week-end de course à Adria."

