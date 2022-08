Nathanaël Berthon aborde son second rendez-vous national de la saison WTCR − FIA World Touring, Car Cup, sur l’Anneau du Rhin ce week-end, déterminé à ne pas rester dans l’ombre des héros locaux Yvan Muller et Yann Ehrlacher qui évolueront davantage encore que lui à domicile.

Berthon, pilote d’une Audi RS 3 LMS du Comtoyou DHL Team Audi Sport, est l’un des trois Français engagés cette année en WTCR. Mais si Ehrlacher et Muller bénéficieront plus que lui du statut de héros locaux, c’est parce que le natif de Beaumont, près de Clermont-Ferrand, réside à plusieurs heures de route de là.



Néanmoins, le pilote officiel du département compétition clients d’Audi Sport défendra les couleurs nationales avec fierté sur la première WTCR Race of Alsace GrandEst, du 5 au 7 août.



“Je suis content d’avoir deux courses en France et pour les Français, c’est toujours bien”, déclare Berthon.“J’espère que les conditions ne seront pas aussi chaudes qu’à Vallelunga où nous avons vraiment souffert, même si c’était bon pour le physique !”



“Nous avons fait des essais [à l’Anneau du Rhin] et ce n’est pas vraiment un circuit pour l’Audi, car les virages longs et lents ne sont pas la meilleure combinaison pour nous – mais nous allons faire notre maximum, comme d’habitude.”



Berthon est l’un des pilotes les plus rapides du plateau WTCR, particulièrement en qualification si l’on observe ses performances dans cet exercice en 2022. Il en a atteint la dernière phase (Q3), à quatre occasions, terminant deux fois deuxième. L’unique week-end où il n’a pas fait partie du top 5 autorisé à disputer ladite Q3 a été celui de la WTCR Race of Portugal, quand une“incompréhension”avec son équipe dans la radio a entraîné son élimination dès la Q1.



Pour ce qui est des courses, après avoir obtenu une troisième place lors de la WTCR Race of Hungary, Berthon a terminé la seconde de la WTCR Race of Italy en dauphin de son coéquipier Gilles Magnus, le mois dernier, et peut espérer gravir encore un échelon.



“Nous avons été proches [de la victoire] plusieurs fois cette année, mais ça ne s’est jamais concrétisé. Nous avons été performants en qualification, mais pas autant en course. Ce n’est pas facile de gagner, se battre ou conserver une position, et c’est ce sur quoi nous travaillons. J’espère que nous trouverons une solution et que nous gagnerons en France, ce serait formidable.”



Le podium de Berthon sur l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi a dû beaucoup à son équipe belge Comtoyou, qui a réparé sa voiture après une sortie de piste qui avait mis fin à sa Course 2 sur le tracé de Vila Real et occasionné des douleurs au dos à l’Auvergnat de 33 ans.



“Je suis super content d’être de retour sur le podium après une grosse déception en Course 1”, avait-il alors déclaré.“Nous avons réalisé un week-end fabuleux, du très bon boulot. Merci à tous mes mécaniciens et ingénieurs. Première et deuxième place pour Audi, nous en sommes très contents. Nous le méritons complètement après ce gros travail, l’équipe est vraiment à fond.”

Ad

WTCR Rappel du format de compétition en WTCR IL Y A UNE HEURE

WTCR L’ancien “touriste” Muller impatient de courir pour de vrai à la maison en WTCR IL Y A 2 HEURES