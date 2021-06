Tiago Monteiro abordera sa manche à domicile du WTCR - FIA World Touring Car Cup cette semaine avec un double boost.

En plus d'avoir l'occasion de concourir à domicile, la star équipée d'une Honda se rend au Circuito do Estoril après avoir remporté l'épreuve d'ouverture de la saison 2021 en Allemagne au début du mois.



"C'est un sentiment formidable de courir à nouveau au Portugal après une année d'absence, et c'est encore mieux de venir sur mon circuit national après un début de saison aussi positif", a déclaré le pilote ALL-INKL.DE Münnich Motorsport. "Je suis très fier d'avoir un si bon bilan au Portugal en World Touring Cars, mais cela ne compte pour rien ce week-end et nous devrons voir où nous en sommes lors des qualifications."

