Tiago Monteiro a célébré son 46e anniversaire en inscrivant des points lors des deux courses de la WTCR Race of Italy sur l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, dimanche.

Le Portugais s’est classé 11e de la Course 1 et de la Course 2 au volant de sa Honda Civic Type R TCR du LIQUI MOLY Team Engstler, mais il aurait pu terminer à chaque fois plus haut dans le classement.



“C’est une journée frustrante qui conclut un week-end frustrant”, a réagi Monteiro.“Ça a été similaire au Nürburgring, en un sens, avec les soucis que nous avons eus au niveau des pneus, mais nous avons décidé de continuer et de courir – au moins pour comprendre ces problèmes et chercher une façon d’y remédier.”



“Le fournisseur travaille dur pour essayer de trouver une solution et nous voulons l’aider. Néanmoins, avoir des soucis dans les deux courses est frustrant quand on fait autant d’efforts. Des points ont été perdus et gâchés. Je ne pense pas que nous aurons ces mêmes soucis lors des courses restantes, en raison des caractéristiques des circuits, mais il nous faut œuvrer ensemble afin de trouver une solution pour l’avenir. J’espère que sur l’Anneau du Rhin, les choses commenceront à tourner un peu plus en notre faveur, car cela a été une difficile saison pour l’instant.”

