Benjamin Leuchter a déclaré que le double podium des Volkswagen SLR sur la WTCR Race of Netherlands, hier, était comme une double victoire pour l'équipe française.

Les Volkswagen Golf GTI TCR de Sébastien Loeb Racing avaient eu du mal jusque-là cette saison, mais une deuxième et une troisième places dans la seconde course à Zandvoort – avec Leuchter et Johan Kristoffersson – y a mis un terme.

“Si je regarde six semaines en arrière, c'est comme une double victoire d'avoir deux Golf sur le podium”, a dit le pilote allemand (à gauche sur la photo). “Je suis très content et très reconnaissant. L'équipe a fait un travail fabuleux entre Marrakech et maintenant. Cette deuxième et cette troisième places que nous apportons à l'équipe, c'est fabuleux.”

Le double champion du monde FIA de Rallycross qu'est Kristoffersson a déclaré pour sa part : “Ça fait beaucoup de bien. J'ai eu mon premier bon résultat hier [vendredi] et aujourd'hui un podium. Benny, les Golf et moi semblons assez forts ce week-end et c'est sympa de pouvoir se battre devant. C'est très sympa pour l'équipe car elle travaille très dur. C'est aussi sympa de voir tellement de gens ici pour voir la course, on a bien apprécié cela.”

The post Un double podium aux airs de double victoire pour SLR et ses Volkswagen appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.