Nathanaël Berthon a déclaré que le fait qu’il ait rejoint son équipier Gilles Magnus sur le podium de la Course 2 de la WTCR Race of Italy était tout à fait mérité pour leur équipe Comtoyou Racing.

Berthon s’est classé deuxième derrière l’autre Audi du Belge sur l’Autodromo Vallenga Piero Taruffi, après qu’un peu endommagé lui a coûté podium qui paraissait certain lors de Course 1.



Ce résultat a été le premier classement dans le top 3 du Français depuis la Course 1 de la WTCR Race of Hungary au mois de juin.



“Je suis super content d’être de retour sur le podium après une grosse déception en Course 1”, a dit Berthon, qui court sous la bannière du Comtoyou DHL Team Audi Sport.“Nous avons réalisé un week-end fabuleux, du très bon boulot. Merci à tous mes mécaniciens et ingénieurs. Première et deuxième place pour Audi, nous en sommes très contents. Nous le méritons complètement après ce gros travail, l’équipe est vraiment à fond.”

