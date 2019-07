Un final en direct en Malaisie et 25’000€ de prix pour l’Esport WTCR OSCARO sur RaceRoom

Après le succès de la saison inaugurale de l'Esports WTCR OSCARO sur RaceRoom en 2018, la deuxième saison se déroulera avec une finale en direct en Malaisie et un fonds de 25 000 € de primes offert alors que des pilotes du monde entier se préparent à concourir dans ce secteur en pleine expansion du sport automobile.

Poursuivant un partenariat de longue date entre Eurosport Events, promoteur du WTCR, RaceRoom et Sector3 Studios, la deuxième saison de la version en ligne du WTCR - FIA World Touring Car Cup avec OSCARO débute ce jour (25 juillet) à 17h30 CET.



Il y aura tout d'abord le début du time attack pour l'épreuve d'ouverture du championnat multijoueur en ligne sur le circuit virtuel du Hungaroring virtuel le 18 août. Cliquezicipour visionner la vidéo du teaser.



L'Esports WTCR OSCARO sur RaceRoom expliqué

L'Esports WTCR OSCARO Saison 2 est composé de sept épreuves comprenant chacune un contre-la-montre et un championnat multijoueur divisé en quatre divisions.



La première division sera diffusée en direct - avec les commentaires d'experts - sur la page Facebook de FIA WTCR / OSCARO, sur la chaîne officielle YouTube du WTCR et sur la chaîne Twitch de RaceRoom.



En outre, il y aura des qualifications régionales pour les pilotes des Amériques, d'Asie et d'Océanie ainsi qu'une série de qualification russe pour la première fois.



Au total, 13 pilotes participeront à la finale en direct, dont huit finalistes du championnat multijoueur Esports WTCR OSCARO.



Kuala Lumpur en décembre pour la finale en direct

Le samedi 14 décembre, pour coïncider avec la course WTCR / OSCARO WTCR de Malaisie qui décidera de la saison sur le circuit international de Sepang (13-15 décembre), l'épreuve finale en direct aura lieu à Kuala Lumpur. Les résultats de plusieurs courses retransmises en direct détermineront le champion avec des simulateurs utilisant le même équipement. Un fonds de 25.000 €, qui comprend le montant des prix et les frais de voyage des finalistes, sera mis à disposition.



De vrais coureurs WTCR / OSCARO en action

Plusieurs pilotes qui courent en réalité dans le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, prévoient de participer au Championnat Multijoueur contre les coureurs et équipes chevronnés d'Esports, plus d'informations devant être dévoilées en temps voulu.



Le Slovaque Bence Bánki a remporté le championnat inaugural de l'Esports WTCR OSCARO par RaceRoom dans sa Honda Civic Type R TCR virtuelle après une saison pleine d'action en 2018. L'excitation va s'intensifier pour la deuxième saison.



Comment essayer Esports WTCR OSCARO sur RaceRoom

L'inscription à l'Esports WTCR OSCARO est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est un PC pour installer RaceRoom, la simulation de course gratuite et un bon accès Internet. Cliquezicipour essayer RaceRoom et participer à la compétition en cliquantici.



Calendrier de l'Esports WTCR OSCARO Multiplayer 2019*

18 août : Hungaroring

25 août : Bague Slovaquie

8 septembre : Zandvoort

22 septembre : Nürburgring Nordschleife

29 septembre : Suzuka

6 octobre : Macao

20 octobre : Sepang



*Les contre-la-montre pour toutes les épreuves sont en cours.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a déclaré : "L'Esports continue de grandir dans le monde entier et l'intérêt des fans ne cesse d'augmenter de jour en jour. Avec le WTCR - World Touring Car Cup présenté par OSCARO qui connaît un grand succès, il est essentiel qu'une version en ligne forte existe pour alimenter la passion et l'intérêt existant, tout en détectant les pilotes de voitures de tourisme du futur directement du simracing. Avec nos partenaires RaceRoom et Sector3 Studios, nous sommes ravis d'annoncer le début de la deuxième saison d'Esports WTCR OSCARO avec 26 voitures, plus sept pistes inscrites au calendrier réel. La finale en direct à Kuala Lumpur le 14 décembre est à ne pas manquer."

