Pour la seconde fois, une saison de WTCR - FIA World Touring Car Cup se décidera lors d'une course nocturne sur le Jeddah Corniche Circuit en Arabie Saoudite, où les deux manches finales de la saison se disputeront sous une lumière artificielle.

En 2019, le circuit international de Sepang a accueilli une épreuve mémorable à l'issu de laquelle Norbert Michelisz est devenu le roi du WTCR devant Esteban Guerrieri lors d'une troisième et dernière manche palpitante au WTCR Race of Malaysia longtemps après le coucher du soleil.



Alors qu'une seule course devait se dérouler après la tombée de la nuit sur le site proche de Kuala Lumpur il y a trois ans, les deux courses qui composeront le week-end WTCR Race of Saudi Arabia du 26 au 27 novembre se dérouleront sur un tracé spécifique de 3,45 kilomètres au bord de la mer Rouge.



Jean-Baptiste Ley, directeur du WTCR, Discovery Sports Events, a déclaré :"L'opportunité de terminer la saison 2022 en Arabie saoudite et sur le circuit ultramoderne de Jeddah Corniche est fantastique pour le WTCR et ses parties prenantes et nous remercions la Fédération saoudienne de l'automobile et de la moto et la Saudi Motorsport Company pour leur soutien continu. Mais ce ne sera pas un événement ordinaire, car les excellentes installations disponibles sur le circuit permettront aux courses décisives de l'année de se dérouler de nuit. Cela permettra non seulement d'améliorer le spectacle que les pilotes du WTCR offriront sur un circuit conçu pour la course de voitures de tourisme et homologué pour notre série, mais aussi de créer une ambiance supplémentaire pour les fans sur le circuit, à la télévision et en ligne, dans le monde entier".



Esteban Guerrieri est photographié alors qu'il s'apprête à remporter la course 2 de la WTCR Race of Malaysia en décembre 2019.

