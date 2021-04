Eurosport Events, en partenariat avec la FIA et WSC, continuera à organiser un championnat WTCR − FIA World Touring Car Cup encore plus fort et encore meilleur dans le futur.

Eurosport Events a ainsi signé une prolongation de contrat de trois ans avec l'organe directeur mondial du sport automobile pour promouvoir le WTCR pour les saisons 2023, 2024 et 2025, une responsabilité qu'elle a assumée avec beaucoup d'éloges et un engagement sans faille depuis 2018, date du début de la série.



L'accord de licence avec la société WSC pour l'utilisation du règlement technique du TCR a également été prolongé pour couvrir la même période, soulignant encore l'objectif commun d'Eurosport Events, de la FIA et de WSC de fournir aux équipes et aux départements de courses clients une plateforme stable et éprouvée sur laquelle ils peuvent concourir à long terme.



Stabilité et engagement

En plus d'assurer la stabilité pour toutes les parties prenantes, en cherchant et en obtenant une extension de l'accord pour le WTCR existant avec la FIA, Eurosport Events souligne encore plus son devoir envers la série qu'elle a aidé à mettre en place en tant que remplacement plus accessible du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA pour la saison 2018.



Malgré les défis posés par le COVID-19, cet engagement n'a jamais diminué et le niveau d'investissement n'a pas été réduit afin de maximiser l'attrait de la série pour les équipes, les départements de course des clients, les fournisseurs, les partenaires commerciaux, les promoteurs d'événements, les diffuseurs et les fans - et pour s'assurer que le WTCR soit dans une position encore plus forte lorsqu'il y aura une amélioration significative de la situation pandémique au niveau mondial.



Poursuivre sur la lancée

La saison 2021 du WTCR s'annonce comme une autre année exceptionnelle pour la série et Eurosport Events était désireux de s'appuyer sur cet élan continu. Celle-ci provient de plusieurs atouts clés, notamment un plateau de pilotes de qualité, la participation d'équipes de haut niveau, l'engagement renouvelé des départements de course clients des constructeurs automobiles et des partenaires existants, DHL, Goodyear et TAG Heuer, une liste croissante de diffuseurs mondiaux, ainsi que l'opportunité de courir sur plusieurs circuits de premier plan.



Le WTCR peut à nouveau compter sur une grille de départ composée de quelques-uns des meilleurs pilotes de voitures de tourisme au monde. Un mélange exceptionnel de jeunes espoirs, de coureurs expérimentés et de vainqueurs de titres mondiaux. De plus amples détails seront révélés à mesure que s'approche le compte à rebours de la WTCR Race of Germany, qui ouvrira la saison sur la légendaire Nürburgring Nordschleife.



Feuille de route pour une plus grande durabilité

En partenariat avec la FIA et P1 Racing Fuels, le WTCR sera alimenté par du carburant durable dès cette saison. En 2021, ce carburant produit spécialement comprendra 15 % de composants renouvelables, l'objectif étant d'utiliser 100 % de carburant durable dans la série d'ici 2023. Eurosport Events est également en passe d'obtenir l'accréditation environnementale trois étoiles de la FIA avant le début de la saison 2021.



François Ribeiro, directeur d'Eurosport Events, a déclaré : "Nous avons travaillé sans relâche pour maintenir le niveau du WTCR à un niveau élevé grâce à une coopération très constructive avec la FIA et à une promotion mondiale de qualité. En obtenant une prolongation de contrat, même pendant cette période sans précédent que nous vivons tous, nous avons cimenté cet engagement et apporté une stabilité bien nécessaire à toutes nos parties prenantes. Nous croyons aux courses de haut niveau avec des moteurs thermiques, et nous ferons tout notre possible pour faire du WTCR une compétition encore plus durable sur le plan environnemental au cours des cinq prochaines années. Avec Eurosport Events qui promeut de nouvelles activités de voitures de tourisme électriques à partir de cette saison, il est juste de faire passer le message qu'il ne s'agit pas de fermer un chapitre et d'en ouvrir d'autres, mais que toutes nos activités bénéficient d'un niveau d'investissement significatif sur le long terme."



Alan Gow, président de la commission des voitures de tourisme de la FIA, a déclaré : "Avec Eurosport Events, nous avons un partenaire qui s'est pleinement engagé à fournir le meilleur WTCR possible. Nous sommes ravis de prolonger cette alliance extrêmement fructueuse qui a débuté en 2005 et qui ne montre aucun signe de ralentissement, mais plutôt d'accélération. Avec Eurosport Events et le département des sports de la FIA, le WTCR est entre de très bonnes mains maintenant et pour l'avenir."



Marcello Lotti, président du groupe WSC, a déclaré : "Avoir une série forte au sommet de la pyramide du TCR est essentiel pour le succès continu et sans précédent de la catégorie TCR dans le monde entier et nous sommes très heureux qu'il y ait un championnat WTCR pour au moins trois autres années après cela, alors que nous poursuivons notre partenariat avec Eurosport Events et la FIA."



WTCR - Calendrier de la FIA World Touring Car Cup 2021

Manches 1 et 2 : WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife : 3-5 juin

Manches 3 et 4 : WTCR Race of Portugal, Vila Real : 26-27 juin

Manches 5 et 6 : WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón : 10-11 juillet

Manches 7 et 8 : WTCR Race of Italy, Adria International Raceway : 31 juillet et 1er août

Manches 9 et 10 : WTCR Race of Hungary, Hungaroring : 21-22 août

Manches 11 et 12 : WTCR Race of South Korea, Inje Speedium : 16 et 17 octobre

Manches 13 et 14 : WTCR Race of China, Ningo International Speedpark : 6 et 7 novembre

Manches 15 et 16 : WTCR Race of Macau, Circuito da Guia : 19-21 novembre

WTCR Coronel sur deux fronts en 2021 IL Y A UNE HEURE

WTCR La star du WTCR Vernay fait partie des quatre fantastiques de Hyundai pour le PURE ETCR IL Y A 5 HEURES