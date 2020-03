Un gamer devenu pilote prêt pour le défi de l’Esports WTCR

Norbert Michelisz est l'un des nombreux pilotes de WTCR – FIA World Touring Car Cup qui se sont engagés dans la série WTCR Esports d'avant-saison.

Michelisz est le premier joueur en ligne devenu pilote dans la réalité après que ses talents de gamer lui aient valu un test qui a finalement permis au Hongrois de remporter le titre WTCR en 2019 au volant d'une Hyundai i30 N TCR engagée par le BRC Racing Team.

Sa capacité en courses de simulation était telle que son compatriote Gábor Wéber, un pilote établi en voitures de tourisme, recommanda Michelisz pour un test au Hungaroring en 2005.

Bien que vrai débutant, Michelisz se montra 0,2 seconde plus lent seulement que Wéber dans une Renault Clio de Zengő Motorsport.

Après avoir remporté le titre WTCR en 2019 au volant de sa Hyundai i30 N TCR, Michelisz a déclaré : “Il y a un peu plus de dix ans, j'étais assis à la maison et je rêvais de conduire une voiture de course. Dans notre situation [familiale], à 18 ans, je me suis rendu compte que je n'y arriverais probablement pas. Mais à 21 ans, j'ai été invité à passer ce test. C'était la première fois que je conduisais une voiture de course, grâce à mes résultats en jeux vidéo.”

“D'année en année, j'ai réussi à monter un peu plus haut. Même obtenir un volant officiel en venant de Hongrie était quelque chose d'incroyable, sans parler de gagner des courses et d'être en mesure de me battre à deux reprises pour un titre mondial.”

