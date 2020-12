Grâce aux fonds générés par son initiative "1 € par kilomètre de course", ainsi qu'aux dons importants des pilotes du WTCR, Eurosport Events a apporté une contribution financière considérable aux hôpitaux situés à proximité de chaque circuit accueillant des courses du WTCR en 2020.



L'initiative a été lancée dans le cadre du mouvement #PurposeDriven de la FIA, qui a été créé pour revenir aux courses avec un objectif clair après la première vague d'infections par la COVID-19. Lorsqu'elle a été annoncée, Eurosport Events cherchait à récolter 100 000 euros avant la fin de la saison, un objectif qui a été atteint.



Après la WTCR Race of Spain et la WTCR Race of Aragón, un don de 16 677 euros a été fait à l'Hospital Comarcal de Alcañiz et à l'Instituto de Investigacion Sanitaria Aragón.



L'Hospital Comarcal de Alcañiz utilisera l'argent de la campagne WTCR #RaceToCare pour installer des lits de patients supplémentaires, tout en achetant un ventilateur supplémentaire. L'Instituto de Investigacion Sanitaria Aragón investira la somme donnée dans des projets de recherche contre la COVID-19 en cours, dans le but de fournir un diagnostic meilleur ou plus précoce des cas, ou d'améliorer les traitements fournis aux patients.



Des dons similaires ont été faits aux hôpitaux proches de Circuit Zolder, Nürburgring Nordschleife, Slovakia Ring et Hungaroring, qui ont accueilli des meetings du WTCR en septembre et octobre.



Qu'est-ce que le #RaceToCare du WTCR ?

Pour soutenir le mouvement #PurposeDriven de la FIA visant à revenir à la course avec un objectif clair, le promoteur du WTCR, Eurosport Events, a fait don de 1 € pour chaque kilomètre parcouru par chaque pilote toutes saisons lors de chaque séance de qualification et de chaque course en 2020. Les pilotes et les autres membres de la communauté du WTCR, ainsi que les parties prenantes, ont eu la possibilité de faire des dons similaires dans le but de collecter 100 000 euros d'ici la fin de la saison.



Pour plus d'informations sur le programme #RaceToCare de la WTCR, consultez le site :https://www.fiawtcr.com/race-to-care/.



Pour en savoir plus sur le mouvement #PurposeDriven de la FIA et sur l'appel aux dons, consultez le site :https://www.fia.com/news/fia-purposedriven-movement