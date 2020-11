Grâce aux fonds générés par son initiative "1 € par kilomètre de course" et aux dons des pilotes du WTCR, le promoteur du champiopnnat, Eurosport Events, apporte une contribution financière considérable à un hôpital situé à proximité de chaque circuit qui accueillera les épreuves de la WTCR en 2020.



Suite à une recommandation faite par les responsables du Slovakia Ring, l'hôpital Dunajská Streda, dans la ville du même nom, a été choisi comme dernier bénéficiaire de l'initiative extrêmement importante du WTCR, qui vise à collecter 100 000 euros d'ici la fin de la saison pour lutter contre la COVID-19.



Yann Ehrlacher, le leader du WTCR - FIA World Touring Car Cup à l'approche des épreuves décisives de ce week-end pour l'équipe Cyan Racing Lynk & Co, a expliqué pourquoi lui et un certain nombre de ses concurrents soutiennent la campagne #RaceToCare.



"Cette année n'est évidemment pas comme les autres années de course", a déclaré le jeune Français. "La pandémie mondiale a changé la vie de tout le monde et si je peux courir, c'est grâce à tous les hommes et femmes des organisations de santé du monde entier. La famille du FIA WTCR voulait faire quelque chose pour les remercier et c'est pourquoi nous avons créé le programme #RaceToCare parce que c'est maintenant à notre tour de prendre soin d'eux".



Esteban Guerrieri, qui compte plus de victoires en WTCR que n'importe lequel de ses rivaux et qui occupe le deuxième rang au classement sous les couleurs de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a déclaré à l'encontre des soignants : "La famille FIA WTCR voulait faire quelque chose pour vous remercier, donc pour chaque kilomètre de piste, je donnerai également un euro à la campagne."



Qu'est-ce que l'opération #RaceToCare du WTCR ?

Pour soutenir le mouvement #PurposeDriven de la FIA, le promoteur du WTCR, Eurosport Events, fera don d'un euro pour chaque kilomètre parcouru par chaque pilote toutes saisons lors de chaque séance de qualification et course en 2020. Les pilotes et les autres membres de la communauté du WTCR, ainsi que les parties prenantes, auront la possibilité de faire des dons similaires dans le but de collecter 100 000 euros d'ici la fin de la saison.



Pour plus d'informations sur le programme #RaceToCare de la WTCR, consultez le site :https://www.fiawtcr.com/race-to-care/.



Pour en savoir plus sur le mouvement #PurposeDriven de la FIA, consultez le site :https://www.fia.com/news/fia-purposedriven-movement