L'action du WTCR - FIA World Touring Car Cup sera diffusée en direct ou en différé, comme l'a annoncé le promoteur du championnat, Discovery Sports Events.

Des accords ont été conclus avec 22 diffuseurs mondiaux en Afrique, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en Océanie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, 15 d'entre eux prévoyant de couvrir les courses en direct. Ces accords s'ajoutent à l'engagement à long terme d'Eurosport de fournir une couverture étendue de la série et représentent une augmentation par rapport à 2021, où le WTCR était diffusé dans 162 pays.



Parmi les nouveaux partenariats de diffusion pour 2022,Bilibilisera le nouveau diffuseur du WTCR en Chine, tandis queDirecTVdiffusera le WTCR en Amérique du Sud. Par ailleurs, les fans de la série aux Caraïbes pourront regarder le WTCR pour la première fois grâce à une alliance avecSportsMax. Vous trouverez ci-dessous un résumé des modalités de diffusion de la saison 2022 du WTCR :



Afrique :LIVE sur Supersports en Afrique



Asie :EN DIRECT et résumé sur beIN Sports et Eurosport Asia, résumé sur SpoTV.

Inde :EN DIRECT sur Eurosport

Japon :Couverture en direct et résumés sur J SPORTS



Caraïbes :Couverture EN DIRECT et temps forts sur SportsMax



Europe :Couverture EN DIRECT et temps forts sur Eurosport

Belgique :Couverture EN DIRECT et temps forts sur RTBF

Estonie, Lettonie et Lituanie :Les meilleurs moments sur TV3

France :Temps forts et couverture en DIRECT prévue sur France 3

Slovaquie :Couverture en direct et temps forts sur RTVS

Espagne :Faits marquants et couverture LIVE sélectionnée sur Diario AS et RTVE (Teledeporte)

Suède :Temps forts sur Kanal 9



Moyen-Orient et Afrique du Nord :temps forts sur beIN Sports



Amérique Latine :Couverture en direct et temps forts sur DirecTV en Amérique du Sud, couverture en direct et temps forts sur Fox Sports au Mexique.



Amérique du Nord :Couverture en direct et résumés sur beIN Sports aux États-Unis et au Canada.



Océanie :Couverture EN DIRECT et résumés sur Fox Sports et Kayo Sports en Australie, couverture EN DIRECT et résumés sur Sky Sport en Nouvelle-Zélande.



Jean-Baptiste Ley, directeur du WTCR, Discovery Sports Events, se réjouit de ce plan de diffusion :"Le fait que la WTCR sera diffusée dans 185 pays en 2022, y compris une couverture en direct considérable sur Eurosport et 22 diffuseurs à travers le monde est fantastique pour la série et toutes ses parties prenantes, mais aussi pour les fans",commente-t-il."Mais cela démontre aussi l'énorme effort promotionnel et l'engagement de Discovery Sports Events derrière le WTCR. Avec une liste de pilotes de haut niveau et maintenant une liste solide de diffuseurs mondiaux, la WTCR se prépare pour une autre excellente saison".

