Afin d'équilibrer au maximum les performances des voitures en compétition, le règlement du WTCR - FIA World Touring Car Cup comprend une règle de lest de performance qui utilise un calcul basé sur les temps de qualification des courses précédentes.



En raison du degré de performances des Honda lors des qualifications au Hungaroring au début du mois, Guerrieri, Néstor Girolami, Tiago Monteiro et Attila Tassi embarqueront 60 kilogrammes de compensation lors de l'épreuve espagnole.



"Nous avons l'expérience du circuit d'Aragon depuis les tests tenus ici au début de l'année, mais c'était presque toujours mouillé et c'était aussi notre premier test avec les nouveaux pneus Goodyear pour cette année", a déclaré Guerrieri, qui a également participé à des compétitions sur le circuit de MotorLand Aragón en World Series by Renault en 2009 et 2010. "C'était vraiment utile, mais même avec les connaissances acquises lors de ce test, il sera certainement difficile d'être aussi compétitif que nos principaux rivaux, ce week-end. Nous allons faire une petite danse de la pluie en espérant que la météo sera de notre côté, car cela nous aidera à compenser un peu le lest que nous embarquerons. Mais quelles que soient les conditions, nous essaierons de tirer le maximum du week-end pour nous maintenir dans la lutte pour le titre".



Le coéquipier de Guerrieri au sein de la formation ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, également son compatriote argentin, Néstor Girolami, n'est pas non plus totalement optimiste pour le week-end à venir.



"Cela pourrait être un week-end difficile pour nous", a déclaré Girolami. "Nous aurons une voiture très lourde, surtout par rapport à nos concurrents les plus proches. Il sera donc très important de comprendre les réglages et de préparer très rapidement notre tactique pour les qualifications - où l'avantage de l'aspiration dans les lignes droites sera important. La bonne chose, c'est que nous avons déjà fait des essais à Aragon ; il faisait assez humide cette fois-là, donc si nous avons les mêmes conditions, cela nous aidera vraiment non seulement pour les réglages, mais aussi pour neutraliser l'effet du poids de compensation - nous avons montré notre potentiel dans ces circonstances en Hongrie. Nous espérons donc ces conditions météo, mais si nous ne les obtenons pas, nous coopérerons efficacement entre nous pour tirer le meilleur parti de ce week-end".