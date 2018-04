Un lancement somptueux de la saison WTCR OSCARO

Le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO est officiellement lancé après un spectaculaire lancement à Marrakech la nuit dernière.

Plusieurs centaines d'invités – dont les pilotes et équipes du WTCR, et l'ambassadeur d'Eurosport Motorsport Tom Kristensen – sont descendus au Dar Soukkar, un endroit situé près du Circuit Moulay El Hassan où la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco se tiendra à partir de demain (samedi).



Le programme du week-end proposera deux séances qualificatives et trois courses.