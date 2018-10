Un Ma en net progrès rate les points de peu

Ma Qing Hua a raté pour une seule place ses premiers points en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, terminant à la 11e place lors de la course 1 lors de la WTCR Race of China-Wuhan aujourd'hui.

Ma, le héros local au volant d'une Honda Civic Type R du Boutsen Ginion Racing, a fait son chemin dans le peloton depuis la 19e place sur la grille jusqu'à la 11e position après la pénalité de Yann Ehrlacher. Une place plus haut dans la hiérarchie et le pilote de Shanghai décrochait les deux points de la 10e place.



"C'était une course difficile aujourd'hui car j'ai dû partir de derrière, mais je pense que j'ai fait une bonne course et j'ai réalisé pas mal de dépassements., surtout quand je suivais Thed Björk", a expliqué Ma. "Mon rythme était bon et je les ai vu se battre ensemble et j'ai saison ma chance d'effectuer un dépassement. J'ai repris pas mal de positions et mon rythme général en course était assez bon".



"Pour les qualifications, nous avons eu quelques problèmes avec la voiture et, ensuite, nous avons travaillé dur pour trouver le bon set-up. En course, nous avons trouvé quelque chose d'assez bon et nous avons amélioré, et j'ai montré mon rythme en course. Mais nous devons encore améliorer des choses pour demain, et j'espère que nous aurons de meilleures qualifications et une meilleure course."

