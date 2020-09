Le Roi du WTCR Norbert Michelisz veut mettre une séance de qualification “décevante” de la WTCR Race of Belgium derrière lui et visera les points dans les deux courses, aujourd’hui à Zolder.

“ Les qualifications ont été assez décevantes” , dit le Hongrois, vainqueur du championnat WTCR – FIA World Touring Car Cup en 2019. “Nos avons fini en dehors du top 10, ce qui signifie que j’ai manqué l’objectif fixé pour la première qualification de l’année, ce qui nous met dans une position difficile pour les deux courses. Je vais m’élancer P12 pour les deux, donc plus ou moins au milieu du paquet, ce qui veut dire que ce seront des courses exigeantes pour nous. Néanmoins, il y a une chance d’inscrire des points et nous avons vu l’année dernière que chaque point compte. Je vais donc faire de mon mieux.”

L’équipier de Michelisz, Gabriele Tarquini, a terminé 16e hier après-midi. “Les qualifications n’ont pas été très bonne pour les Hyundai”, constate l’Italien, champion WTCR 2018. “La BoP [balance de performance, NDLR] est comme ça et nous devons faire au mieux avec ce que nous avons. Mais pour l’instant, nous ne sommes pas compétitifs et j’espère que quelque chose changera pour les prochaines courses. Le mieux est de prendre quelques points car c’est toujours bien pour le reste de la saison. Même si nous ne sommes pas compétitifs et si notre position de départ n’est pas fantastique, nous pouvons marquer des points.”