À partir de 2020, une seule session remplacera l'ancien format de qualification, à savoir le format de deux séances utilisé ces deux dernières saisons.



Alors que la séance sera toujours divisée en trois segments comme auparavant, il n'y aura plus qu'une seule qualification, d'où l'importance accrue de la Q1 cette saison.



En plus d'être déterminante pour la composition de la grille de départ de la course 1, la séance qualificative désormais unique attribueront des points aux cinq pilotes les plus rapides. Ainsi, le pilote auteur de la pole position DHL marque cinq points, le deuxième plus rapide en marque quatre, le troisième plus rapide en gagne trois, les quatrièmes et cinquièmes marquant deux et une unités, respectivement.



Néstor Girolami, pilote de la Honda de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et candidat au titre WTCR, ici en photo lors de la WTCR Race of Slovakia en 2019, a reconnu qu'une nouvelle approche serait nécessaire.



"La Q1 sera extrêmement importante pour être aussi rapide que possible car elle décidera de la grille de départ de la course 1", a déclaré l'Argenitne. "D'accord, la Q3 est comme elle a toujours été, mais il y a des points pour la Q1 et la Q3, donc nous travaillerons pour obtenir le meilleur résultat possible".



Son coéquipier, Esteban Guerrieri, a ajouté : "Il y a l'importance supplémentaire de ce week-end de faire la bonne Q1, car cela va nécessiter de prendre plus de risques. Nous devons avoir la voiture dans la bonne fenêtre dès le début des qualifications pour nous préparer à un week-end solide".