Un nouveau WTCR Trophy pour les pilotes indépendants en 2020

-

Les pilotes qui participent au WTCR - FIA World Touring Car Cup sans le soutien financier d'un service de compétition client seront à nouveau récompensés à partir de 2020.

Eurosport Events, promoteur du WTCR, a lancé le WTCR Trophy pour récompenser les performances des pilotes qui ne bénéficient pas du soutien des constructeurs. En tant que récompense commerciale, le WTCR Trophy ne donnera pas de titre FIA, mais sera administré par Eurosport Events.



Bien que le WTCR soit une catégorie destinée aux équipes plutôt qu'aux constructeurs, certains pilotes bénéficient du soutien de marques automobiles. Pour la troisième saison du WTCR, les pilotes qui ne bénéficient pas d'un tel soutien pourront prétendre au WTCR Trophy, ce qui fera revivre l'esprit du WTCC Trophy décerné aux coureurs indépendants dans le cadre du championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA de 2005 à 2017.



En plus de marquer leurs propres points et de se battre pour leur propre titre, les pilotes du WTCR Trophy bénéficieront d'une exposition médiatique et d'opportunités promotionnelles supplémentaires, y compris des interviews télévisées et des messages sur les réseaux sociaux. Une section du siteFIAWTCR.comsera consacrée au WTCR Trophy, tandis que les pilotes prendront part à une célébration de podium spécifique et porteront le logo du WTCR Trophy sur leur voiture et leur combinaison.



La création du WTCR Trophy fait suite à un vote positif des membres du Conseil mondial du sport automobile de la FIA vendredi dernier en faveur de la réouverture des inscriptions pour la saison entière pour les voitures individuelles. Cliquezicipour plus de détails.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a déclaré "Bien que le WTCR soit une série destinée aux équipes et non aux constructeurs, nous reconnaissons que plusieurs constructeurs apportent un soutien important aux pilotes et aux équipes. Mais il y a des pilotes et des équipes sur la grille de départ qui ne reçoivent pas ce type de soutien. Pour leur donner une meilleure chance d'être sous les feux de la rampe, dans un environnement très compétitif, et pour assurer la reconnaissance de leurs performances, Eurosport Events a créé le WTCR Trophy pour les pilotes indépendants. Il s'agit d'une reprise du très réussi WTCC Trophy qui a permis à des pilotes comme Yann Ehrlacher, Esteban Guerrieri et Norbert Michelisz de participer au WTCR avec l'aide des constructeurs".



Eurosport Events déterminera les pilotes éligibles pour le WTCR Trophy et sa décision sera définitive. Les pilotes qui ont déjà remporté un titre FIA WTCC ou WTCR ne seront pas éligibles. Une liste complète des pilotes éligibles pour le Trophée WTCR sera publiée avant la course d'ouverture de la saison.



Qui sont les gagnants du WTCC Trophy ?

2017 : Tom Chilton (Grande-Bretagne) 2016 : Mehdi Bennani (Maroc) 2015 : Norbert Michelisz (Hongrie) 2014 : Franz Engstler (Allemagne) 2013 : James Nash (Grande-Bretagne) 2012 : Norbert Michelisz (Hongrie) 2011 : Kristian Poulsen (Danemark) 2010 : Sergio Hernández (Espagne) 2009 : Tom Coronel (Pays-Bas) 2008 : Sergio Hernández (Espagne) 2007 : Stefano D'Aste (Italie) 2006 : Tom Coronel (Pays-Bas) 2005 : Marc Hennerici (Allemagne)

WTCR Une équipe de WTCR et un pilote rookie s’unissent pour réaliser le rêve d’un commissaire blessé IL Y A 13 HEURES

The post Un nouveau WTCR Trophy pour les pilotes indépendants en 2020 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR #RaceAtHome: Ehrlacher estime que c’est “un partout” avec le nouveau clash avec Azcona en Esports HIER À 13:00