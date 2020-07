Un pas de plus depuis Monaco : Coronel ne peut pas cacher sa fascination pour Macao

-

Tom Coronel a fait un début de saison plutôt régulier dans le championnat d'avant-saison Esports WTCR avec son Audi RS 3 LMS soutenue par DHL Comtyou Racing. Il visera un top 10 sur l'un de ses circuits préférés, bien qu'il s'agira de sa version virtuelle.

"Quand vous parlez de circuit en ville, cela excite déjà n'importe quel pilote", a déclaré le pilote néerlandais. "Vous avez Monaco, mais l'étape suivante c'est Macao. Il y a de grandes vitesses, c'est très étroit, et il est facile pour quelqu'un devant vous de faire une erreur, et cela peut fortement vous pénaliser. Une fois que vous touchez le rail, votre voiture est endommagée, votre confiance est diminuée et vous ne la récupérez jamais, jamais. Vous devez vous mettre en mode Macao et goûter la piste, absorber la tension de toute la situation".

