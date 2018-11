Un patron heureux après les premiers tests de la voiture Lynk & Co

Alexander Murdzevski Schedvin, responsable du sports automobile chez Geely Group Motorsport, est «satisfait des progrès accomplis» après que la marque a terminé les tests initiaux de sa toute nouvelle Lynk & Co 03 TCR.

Thed Björk et Yvan Muller ont piloté les voitures construites par le groupe Geely au Portugal (Estoril) et en Suède (Mantorp Park). D'autres tests sont prévus dans les mois à venir.



"Nous sommes satisfaits des progrès réalisés jusqu'à présent et la voiture a été fiable lors des premiers essais", a déclaré Murdzevski Schedvin. «Le programme d’évaluation se déroule comme prévu et nous avons quelques mois intenses devant nous pour garantir une voiture compétitive à nos équipes clientes.»



Le Geely Group Motorsport effectuera d'autres essais avec la Lynk & Co 03 TCR au cours de l'hiver. Pendant ce temps, Lynk & Co Cyan Racing, qui alignera la voiture dans la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO en 2019, prendra livraison de ses voitures de course le printemps prochain, à temps pour la nouvelle saison.

