Sur les 29 pilotes qui ont pris part à la saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup, 13 étaient âgés de 25 ans ou moins. Parmi eux, Attila Tassi, jeune talent hongrois de 21 ans, au volant d'une Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.DE du Münnich Motorsport, chaussée de pneus Goodyear, et mis en lumière aujourd'hui.

Le vélo, c'est fini :Après avoir joué au hockey sur glace, Tassi a commencé à faire du BMX jusqu'à ce qu'il soit gravement blessé.



Jeune starter :"Attika" Tassi n'avait que 12 ans lorsqu'il a couru pour la première fois en voiture, participant à la Suzuki Swift Cup Hungary en 2012.



Bonne compagnie :En 2014, Tassi a affronté Dániel Nagy, qui est monté sur le podium du WTCR, lors de la Suzuki Swift Cup Hungary. Il a terminé troisième au classement, alors que Nagy avait commencé la saison en tant que champion en titre.



Dauphin :Malgré son jeune âge, Tassi a affronté le pilote professionnel et chevronné Jean-Karl Vernay pour le titre en TCR International Series en 2017, terminant finalement à une impressionnante deuxième place au classement final. Il est monté sur le podium de la course de TCR International disputée en levé de rideau du Grand Prix de Russie de Formule 1 à Sotchi en 2016.



Le saviez-vous ?Tassi, qui est monté sur le podium en WTCR la saison dernière, a remporté le titre suisse TCR 2018, qui était basé sur les résultats de plusieurs épreuves combinées, dont certaines du TCR Europe et du TCR Italie.