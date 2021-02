Du kart indoor aux courses en plein air :“Ma famille a toujours eu la passion de la course, nous avons commencé assez jeunes en faisant du kart indoor et en extérieur. Mon frère a obtenu quelques beaux résultats en karting et même s’il n’a pas continué, il a un peu mis le feu en moi, car on veut toujours se battre contre son frère. Je devais avoir huit ans quand nous avons débuté et j’ai dû piloter avec les karts les plus lents, ceux pour les gamins, et je n’aimais pas ça. Je n’avais pas la taille pour en piloter de plus grands, mais finalement, après quelques discussions avec les gens du kart indoor, ils m’ont laissé le faire et je me souviens que la vitesse était magnifique. C’est le moment où je me suis dit que je voulais progresser dans ce sport et faire ça toute ma vie. Ça ne roulait qu’à 50 à l’heure, mais on avait l’impression d’être à 300.”