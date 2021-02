Sur les 29 pilotes ayant couru dans le WTCR – FIA World Touring Car Cup en 2020, 13 étaient âgés de 25 ans ou moins. Parmi eux, Nicolas Baert, tout jeune talent venu de Belgique, a fait ses débuts dans le championnat en tant qu’invité sur la WTCR Race of Spain avec pour mission d’engranger de l’expérience.

Baert pilotait une Audi RS 3 LMS de Comtoyou Racing équipée de pneus Goodyear et a obtenu pour meilleur résultat une 11e place au MotorLand Aragón avant de retourner en TCR Europe à Jarama une semaine plus tard – et de s’y assurer le titre des débutants. Voici cinq choses à savoir sur ce jeune homme de 19 ans.