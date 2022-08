La course d'endurance TCR disputée ce week-end dans le cadre du TCR South America à Termas de Río Hondo, en Argentine, a vu les débuts de la Corolla GRS TCR du Toyota Gazoo Racing Argentina, qui pourrait s'illustrer bientôt en WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Jorge Barrio et Thiago Camilo ont été sélectionnés pour piloter la Corolla, qui courra sous certification technique temporaire et ne sera donc pas éligible pour les points du TCR South America.



Dario Ramundo, qui supervisera l'engagement de Toyota Gazoo Racing en Amérique latine, a déclaré :"Nous sommes impatients de montrer le potentiel de la voiture lors de sa première apparition en course. Nous sommes convaincus qu'avec la Corolla GRS, la marque Toyota se montrera compétitive en compétition TCR sur les circuits du monde entier."



Photo : Toyota Gazoo Racing

Ad

WTCR Le team Engstler, du WTCR, frappe fort à domicile IL Y A UNE HEURE

WTCR Les classements provisoires du WTCR IL Y A UNE HEURE