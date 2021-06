La WTCR Race of Germany d'Esteban Guerrieri s'est conclu de manière frustrante comme l'explique le pilote argentin qui pilote une Honda.

Après avoir terminé quatrième de la Course 1 sur la Nürburgring Nordschleife - à moins d'une seconde de son coéquipier Tiago Monteiro - Guerrieri n'a pas pu profiter de sa troisième place sur la grille de départ de la Course 2, sa Honda Civic Type R TCR équipée de Goodyear ayant refusé de démarrer pour le tour de formation.



Il a finalement terminé la Course 2 à la 12e place après avoir été contraint de purger drive-through en raison du problème de procédure de départ.



"En fait, c'était un samedi assez frustrant", a déclaré le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. "C'était bien dans la course 1, avec une très belle bataille, une très belle course. Nous avions un bon rythme, nous avions une bonne vitesse sur les lignes droites, nous avons eu des bagarres très dures et je suis très heureux que Tiago ait remporté la victoire. J'ai profité d'une petite bousculade dans le premier virage avec deux voitures qui ont pris le large, et j'ai gagné deux positions, de la 6e à la 4e place. Et à partir de là, j'ai essayé de pousser avec une dernière tentative avec [Santiago] Urrutia pour la 3e place, mais je n'ai pas pu le faire et je me suis contenté de la 4e position, ce qui était finalement plutôt pas mal."



Au sujet de sa Course 2, le double vainqueur de la WTCR Race of Germany, a déclaré : "Évidemment, l'objectif pour la Course 2 était de faire une bonne course aussi, mais malheureusement nous avons eu quelques problèmes. Nous pensons que c'était du côté électrique parce que nous n'avons pas eu de pression d'essence pendant un moment et la voiture ne voulait pas démarrer sur la grille, c'était malheureux, et puis quand ils m'ont repoussé dans la pitlane, tout d'un coup elle a démarré. Mais nous ne savons toujours pas, nous allons donc tout vérifier pour essayer de comprendre ce qui s'est passé."



"C'est vraiment dommage, nous avions une très bonne voiture, nous avons fait une bonne amélioration de la course 1 à la course 2 dans les réglages avec quelques ajustements, des petites choses que nous avons changées sur la voiture, et je sens vraiment que la voiture était une voiture qui aurait pu faire quelque chose de bien. Mais c'est la vie, c'est le sport. Je suis vraiment heureux des efforts de l'équipe, de la façon dont nous avons travaillé ensemble ce week-end, nous nous tournons donc déjà vers le prochain week-end où nous espérons pouvoir apprendre de nos erreurs."



"Maintenant, l'une des meilleures récompenses de ma vie arrive dans les prochaines semaines avec la naissance de mon fils, et je suis vraiment excité à ce sujet, et ce sera ma préoccupation principale pour les deux prochaines semaines. Et je reviendrai vraiment rechargé pour la prochaine course."

