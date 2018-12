Un quatuor en test sur l’Alfa Romeo TCR

Le Team Mulsanne a testé Kevin Ceccon, Tom Coronel, Ma Qing Hua et le nouveau venu en WTCR OSCARO Jono Lester alors que la structure italienne évalue toujours ses options pour ses pilotes en vue du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO en 2019.

Alignant l'Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferrari, le Team Mulsanne a remporté une victoire marquante pour la première fois lors de la course WTCR JVCKENWOOD du Japon en octobre, grâce aux efforts remarquables de Ceccon.



Ceccon a d'ailleurs été rejoint à Vallelunga, près de Rome, le week-end dernier, par le Néo-Zélandais Lester, le Néerlandais Coronel et le Chinois Ma.



L’équipe Mulsanne n’a pas encore révélé ses pilotes pour 2019, ni la manière dont elle envisage de gérer ses deux équipes de deux voitures.



Ils ont dit :



Kevin Ceccon: «C'était bien d'être de retour avec les gars de l'équipe. L'action me manquait depuis le mois dernier, après Macau, c'était bien d'être de retour au volant. Les gens de Romeo Ferraris m'ont appelé pour que je leur fasse part de mes commentaires sur la voiture, car de nouvelles choses ont été testées. Rien n’a encore été fixé pour l’année prochaine, mais je suis sûr que nous aurons des nouvelles à ce sujet. "



Tom Coronel: «J'ai été impressionné par le moteur. Je savais que c'était l'un des points les plus forts de la voiture, mais vu de l'intérieur sa puissance est impressionnante. J'ai poussé la voiture à l'extrême pour comprendre comment elle réagissait, et le retour a été très positif. Vallelunga est également un bon circuit pour tester, la journée a donc été positive pour moi. »



Jono Lester: «C'est une voiture tellement incroyable! Ayant roulé à Vallelunga il y a quelques années, je connaissais la piste et je pouvais me concentrer à 100% à comprendre la voiture. Cela m'a beaucoup plu. L'équipe Mulsanne et tout le personnel de Romeo Ferraris m'ont également aidé à prendre confiance en la voiture aussi vite que possible. C'était positif et je veux travailler pour avoir la chance de courir en WTCR l'année prochaine. ”



Ma Qing Hua: «Deux jours de test intense pour moi. J'ai eu la chance de faire quelques tours sur l'ancienne spécification de l'Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris en Chine, mais la voiture de cette année est bien meilleure. J'ai eu la chance de courir contre cette voiture au cours de cette année et il a été intéressant de voir à quel point elle pouvait être compétitive. Je tiens à remercier le Team Mulsanne pour cette occasion, ainsi que de pouvoir reprendre le volant pendant les vacances d'hiver. ”



De gauche à droite: Lester, Ma, Ceccon et Coronel

