Les week-ends de WTCR commenceront par deux séances d'essais libres de 45 et 30 minutes, suivies d'une seule séance de qualification. Cette dernière sera divisée en trois phases à élimination directe dans toutes les épreuves, à l'exception de la WTCR Race of Germany, où une séance de qualification ininterrompue de 40 minutes sera prévue.



Des points sur le barème 5-4-3-2-1 seront attribués aux cinq pilotes les plus rapides à l'issue de la Q1 et de la Q3, tandis que les cinq plus rapides à l'issue des qualifications de la WTCR Race of Germany marqueront des points sur un barème de 10-8-6-4-2.



La course 2 sera généralement plus longue de deux ou trois tours que la course 1, selon la longueur du circuit, à l'exception de la WTCR Race of Germany sur la Nürburgring Nordschleife. En raison de la longueur du circuit (25,378 km), la course 1 et la course 2 se dérouleront toutes deux sur trois tours.



Sous réserve de confirmation, les week-ends de WTCR en 2021 se dérouleront comme suit :



Hongrie

EL1 : 45 mn ; EL2 : 30 mn ; Q1 : 20 mn ; Q2 : 10 mn ; Q3 1 x 1 tour - Course 1 : 12 tours ; Course 2 : 15 tours



Slovaquie

EL1 : 45 mn ; EL2 : 30 mn ; Q1 : 20 mn ; Q2 : 10 mn ; Q3 1 x 1 tour - Course 1 : 9 tours ; Course 2 : 11 tours



Allemagne

EL1 : 30 min ; EL 2 : 30 min ; Qualifications : 40 min : Course 1 : 3 tours ; Course 2 : 3 tours



Portugal

EL1 : 45 mn ; EL2 : 30 mn ; Q1 : 20 mn ; Q2 : 10 mn ; Q3 1 x 1 tour - Course 1 : 11 tours ; Course 2 : 13 tours



Espagne

EL1 : 45 mn ; EL2 : 30 mn ; Q1 : 20 mn ; Q2 : 10 mn ; Q3 1 x 1 tour - Course 1 : 10 tours ; Course 2 : 12 tours



Corée du Sud

EL1 : 45 mn ; EL2 : 30 mn ; Q1 : 20 mn ; Q2 : 10 mn ; Q3 1 x 1 tour - Course 1 : 14 tours ; Course 2 : 16 tours



Chine *

EL1 : 45 mn ; EL2 : 30 mn ; Q1 : 20 mn ; Q2 : 10 mn ; Q3 1 x 1 tour - Course 1 : à confirmer ; Course 2 : à confirmer



Macao

EL1 : 45 mn ; EL2 : 30 mn ; Q1 : 20 mn ; Q2 : 10 mn ; Q3 1 x 1 tour - Course 1 : 8 tours ; Course 2 : 11 tours



*Lieu à confirmer