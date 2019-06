Niels Langeveld a indiqué qu'il était "génial" de retourner sur la Nordschleife du Nürburgring - sept ans après sa première et unique participation sur ce circuit exceptionnel, qui accueille la WTCR Race of Germany la semaine prochaine.

Langeveld a terminé troisième du contingent néerlandais de la Renault Clio Cup en 2012, après la "plus grande remontée" de sa carrière, comme il l'a rappelé.



"J'ai eu un tour de qualification, qui n'était pas mal", a expliqué Langeveld, maintenant pilote de l'équipe Comtoyou Team Audi Sport en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. "Au deuxième tour, je voulais pousser un peu plus, mais je suis sorti dans l'un des premiers virages de la Nordschleife. J'ai dû regarder l'ensemble des qualifications sur le bord de la piste qui s'asséchait. J'étais 31e ou quelque chose comme ça sur 50 Clio mais j'ai effectué la plus grande remontée de ma carrière et j'ai terminé 5e au classement général et troisième du championnat hollandais après une course vraiment cool".



Sur son retour dans l'Eifel la semaine prochaine, Langeveld a déclaré qu'une place dans le top 10 est le but ultime sur son Audi RS 3 LMS. "Je n'y ai pas fait beaucoup de tours, donc je vais essayer d'en tirer le meilleur parti, d'en profiter et d'obtenir un bon résultat. Je serai vraiment, vraiment heureux si j'arrive à entrer dans le top 10. J'espère que ce sera sec, mais c'est déjà génial d'être là."

