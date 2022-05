Le champion français s'offre un retour en arrière sur le Circuit de Pau-Ville ce week-end.

Le quadruple vainqueur du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA participera à la prochaine saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup avec Cyan Racing Lynk & Co, en commençant sur un circuit qu'il connaît bien.



"Pau a été ma première expérience d'un circuit en ville en course automobile et c'était en 1988, lorsque j'ai participé à une course de Formule Renault, ma première saison de course automobile, et j'ai fait une course ici", se souvient Muller."Après cela, j'ai fait deux ou trois saisons en F3 et j'ai aussi fait de la F3000, mais c'était fou. J'étais très jeune et je ne referais jamais ça !"



"Je ne suis pas venu pendant plusieurs années [après cela], mais nous sommes revenus pour le WTCC pendant trois ans et le circuit, tel qu'il est maintenant, est à 98 % le même qu'en 1988."



"Quand vous êtes un fan de course automobile, vous connaissez Monaco. Quand vous ne pouvez pas aller à Monaco, Pau est le Monaco national pour les Français. Et la course de Pau est encore plus ancienne que celle de Monaco."

