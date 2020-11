Après que la saison 2020 ait été entièrement basée en Europe en réponse à la pandémie de la COVID-19, le promoteur Eurosport Events travaille en étroite collaboration avec la FIA, les différentes ASN nationales et le partenaire logistique officiel DHL, pour inclure trois week-ends de course en Asie dans le programme, un projet de calendrier qui a reçu l'approbation du Conseil mondial du sport automobile de la FIA.



Les épreuves en Chine, à Macao et en Corée du Sud dépendent de l'assouplissement des restrictions affectant les voyages dans le monde entier et la circulation des marchandises. Toutefois, si elles obtiennent le feu vert, cela marquera le retour du WTCR dans une région ayant une traditions des courses de voitures de tourisme mondiales de la FIA.



L'Europe en tête du calendrier 2021

La saison 2021 devrait commencer au Hungaroring à la mi-mai, suivie par des courses sur le Slovakia Ring, la Nürburgring Nordschleife, un retour sur le circuit de Vila Real au Portugal et le MotorLand Aragón en Espagne, qui accueille ce week-end la finale pour le titre 2020.



En attendant le mois de mai, lors duquel est programmé l'ouverture de la saison, on espère que le plus grand nombre possible de fans auront la possibilité d'assister aux événements, tout en respectant les restrictions locales.



Les épreuves du Hungaroring et du Slovakia Ring sont programmés à une semaine d'intervalle pour des raisons d'économies budgétaires logistiques dues à leur proximité.



La Corée du Sud donne le coup d'envoi de la campagne asiatique

Il est prévu que le volet asiatique de la série commence au Speedium d'Inje en Corée du Sud en octobre, suivi par des événements en Chine et dans les rues de Macao en novembre. Alors que le lieu de la WTCR Race of China est encore en cours de finalisation, le retour de Macao comme lieu de la traditionnelle grande finale de la saison sera très attendu.



Deux courses par meeting pour 2021

Tous les week-ends du WTCR seront composés de deux courses au lieu des trois actuelles, dans le cadre des plans visant à mettre en œuvre des mesures d'économie. En organisant deux courses au lieu de trois, on réduit l'utilisation de consommables et de composants automobiles. Toutefois, avec huit week-ends prévus, le format de 16 courses adopté en 2020 reste un succès.



François Ribeiro, responsable des événements Eurosport, promoteur du WTCR sur le calendrier 2021

"Ensemble, Eurosport Events et la FIA ont fait du bon travail en ces temps sans précédent pour offrir une saison WTCR 2020, en assurant la continuité de la série et le soutien aux équipes. Cependant, 2021 sera un autre défi où la rentabilité dictera la plupart de nos décisions pour s'assurer que tout le monde reste à bord, et que le WTCR offre toujours un excellent environnement de course et une promotion mondiale à un budget abordable pour nos équipes".



WTCR - Calendrier de la Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA 2021

WTCR Race of Hungary, Hungaroring : du 14 au 16 mai

WTCR Race of Slovakia, Slovakia Ring : 21-23 mai

WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife : du 3 au 5 juin

WTCR Race of Portugal, Vila Real : 25-27 juin

WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón : 9-11 juillet

WTCR Race of South Korea, Inje Speedium : 8-10 octobre*

WTCR Race of China, lieu à confirmer : Du 5 au 7 novembre

WTCR Race of Macau, Circuito da Guia : 19-21 novembre

*Sous réserve de l'accord du promoteur de l'événement