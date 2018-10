Un retour qui a dépassé les espérances pour Monteiro, le héros du WTCR

Le pilote Honda Tiago Monteiro a indiqué que son retour à la compétition lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan a dépassé ses attentes. Monteiro, privé d'action après de graves blessures suite à un accident en test en Espagne en septembre 2017, a décroché pour meilleur résultat une 11e place dans la course 3.

Après la course, le Portugais a déclaré : "J'ai gagné en confiance avec la voiture et avec moi-même [tout au long du week-end]. Je me suis poussé à l'extrême pour voir où je me trouvais, avec le quatrième tour le plus rapide de la deuxième course et la lutte pour les points lors de la course 3 dans le paquet. J'ai tellement apprécié mon expérience que cela a dépassé toutes mes attentes et j'en suis très heureux. ”



Monteiro, pensionnaire du Boutsen Ginion Racing, a reçu un accueil chaleureux de la famille WTCR OSCARO. Le vainqueur de la course 2, Rob Huff, a profité de la conférence de presse d'après-course pour féliciter son ancien coéquipier. "Atteindre ce qu'il a accompli après seulement 18 mois après un accident qui a bouleversé sa vie, et se comporter comme il l'a fait ce week-end, tout le championnat est très fier de vous, mon ami, bien joué."

