Norbert Michelisz a assuré un double podium à la Hongrie lors de la Course 2 de la WTCR Race of Portugal, décrivant sa performance comme une "bonne base" de travail pour les manches à venir du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Michelisz a rejoint son protégé de toujours et vainqueur pour la première fois, Attila Tassi, sur le podium du Circuito do Estoril dans la Course 2 après qu'un contact a anéanti ses espoirs de podium dans la Course 1 au volant de sa Hyundai i30 N TCR équipée de Goodyear.



"C'est une bonne raison en Hongrie de célébrer aujourd'hui parce que [Attila] a fait un travail incroyable", a déclaré Michelisz. " L'important, c'est que nous avons aussi réussi à faire une course propre, ce qui était aussi mon plan lors de la première ceci dit ! Mais je n'ai pas vraiment réussi à le faire. Mais au final, pour moi, c'est une bonne base pour prendre confiance car la voiture fonctionnait très bien en course."



Le podium de Michelisz pour le compte de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse était son premier depuis qu'il est devenu champion du WTCR lors de la WTCR Race of Malaysia en décembre 2019.



"Je suis heureux de ce podium et très, très heureux de la façon dont nous avons abordé le week-end de course", a-t-il déclaré. "Nous avons réussi à améliorer la voiture session par session et au final, cela fait longtemps que je ne suis pas sur le podium et y revenir, c'est un sentiment fantastique."

