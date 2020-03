Un rookie appelé à devenir un grand : Engstler monte en WTCR pour une saison complète au sein de l

Ayant remporté de nombreux titres TCR aux niveaux national et régional, Luca Engstler, 20 ans, entamera sa première saison complète en WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020.

L'Allemand, lauréat de l'opération "Junior Driver" de Hyundai, pilotera une i30 N TCR soutenue par Hyundai Customer Racing pour le compte de son équipe familiale, Engstler Motorsport, qui sera inscrite sous la bannière Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. Le Néerlandais Nicky Catsburg, qui a marqué 166 points sur une Hyundai en 2019, abordera une deuxième campagne.



"Rejoindre la grille du WTCR est vraiment un rêve pour moi", a déclaré Engstler, dont le père Franz a été pilote en FIA World Touring Car pendant sept saisons. "Je dois remercier Hyundai Motorsport Customer Racing. Dans le cadre de leur programme Junior Driver l'année dernière, j'ai pu profiter de certaines de leurs connaissances et apprendre de Norbi, Gabriele et Nicky. Puis ils m'ont fait confiance pour piloter à Macao l'année dernière, ce qui a été une grande expérience et devrait m'aider pour cette saison. J'espère pouvoir rendre une partie du soutien qu'ils m'ont apporté et contribuer à maintenir l'i30 N TCR en tête du peloton des WTCR en 2020".



Catsburg vise le podium

Après avoir manqué un podium en WTCR en 2019, Catsburg a de grands espoirs pour sa deuxième campagne dans le championnat.



"Je suis très enthousiaste en vue de cette deuxième saison dans la série, et avec une nouvelle équipe", a déclaré le Néerlandais de 32 ans. "Engstler Motorsport a beaucoup d'expérience et compte beaucoup de succès avec l'i30 N TCR dans le monde entier. J'espère qu'ensemble, nous pourrons ajouter d'autres lauriers cette saison. J'ai vraiment apprécié de piloter la Hyundai i30 N TCR en FIA WTCR l'année dernière. La série compte certains des meilleurs pilotes de course et de tourisme du monde et chaque session est incroyablement disputée et relevée".

