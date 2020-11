Magnus a dominé la catégorie Rookies, réservée aux pilotes âgés de 23 ans ou moins au début de l'année 2020, avec une expérience de seulement deux épreuves en WTCR. Mais le pilote belge a fait bien plus, en abordant la finale de la saison comme l'un des prétendants au titre et en terminant le week-end de la WTCR Race of Aragón en ayant signé quatre podiums consécutifs.



Magnus a été promu du TCR Europe au WTCR pour 2020 par le programme de recherche de talents de l'équipe nationale du RACB, et signé la performance de se battre pour le podium lors de la première course de la saison, la WTCR Race of Belgium.



Après avoir décroché un top 3 lors de la WTCR Race of Slovakia à la mi-octobre, Magnus, 21 ans, a remporté le titre Rookies du WTCR, à une épreuve de la fin, au volant d'une Audi RS 3 LMS équipée par Goodyear pour l'équipe Comtoyou Racing.



"Ce fut une très bonne année, bien meilleure que ce que j'aurais pensé ou espéré et c'est vraiment positif", a déclaré Magnus. "Si vous m'aviez dit qu'il serait possible de remporter le titre avant la dernière manche, je ne vous aurais pas cru. Mais c'était bien d'avoir autant de points avant la fin de l'année".



Bien qu'il ait été candidat au titre général lors du dernier week-end sur le MotorLand Aragón, Magnus a insisté sur le fait qu'il n'a jamais mis l'accent sur ce point. "Quand c'est mathématiquement possible, c'est possible, alors il fallait y aller, mais dans une année en tant que Rookie, même avant la fin de la saison, j'aurais été content de finir dans le top 5, voire dans le top 10. Et remporter le titre [Rookie du WTCR] avant la fin de cette saison montre à quel point nous étions dominants dans cette classe. Nous avons montré que nous avions le niveau pour jouer devant et c'est vraiment important".



A propos de son soutien de la part du RACB, Magnus a déclaré "Je ne peux qu'être reconnaissant qu'ils m'aient donné cette opportunité et qu'ils me soutiennent encore. Sans eux, je ne serais pas là, ils font vraiment de grandes choses avec les jeunes pilotes belges comme moi. Ils leur offrent des opportunités, qu'ils n'auraient jamais eues autrement, alors je ne peux que les remercier".



Magnus espère maintenant avoir l'occasion de confirmer ses excellents débuts dans la discipline en remportant le titre général du WTCR en 2021. "Si j'ai la possibilité de courir à nouveau en WTCR l'année prochaine, je tenterai de remporter le titre, mais je suis encore jeune et j'espère avoir une longue carrière devant moi."



"Je suis encore jeune et j'espère que j'aurai une longue carrière devant moi", a--il expliqué. "J'ai vraiment changé en tant que personne cette année. Le WTCR est un rêve que j'ai toujours eu et être ici est quelque chose qui vous change vraiment de manière positive. Être compétitif est encore mieux et même ma façon de travailler avec l'équipe s'est beaucoup améliorée, ce que j'ai appris sur la voiture parce que ces gars vont beaucoup plus loin dans les détails".



*Sous réserve de la publication des résultats finaux