Un Scheider heureux se familiarise avec le tout nouveau WTCR

Timo Scheider a indiqué qu'il était "super heureux" après avoir bouclé sa première journée en tant que pilote WTCR OSCARO.

Le double champion de DTM effectue ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO au volant d'une Honda Civic Type R de l’équipe allemande ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



En plus de découvrir les courses au volant d'une traction avant, l’allemand doit aussi apprendre le Ningbo International Speedpark.



"Je dirais que j'ai rencontré des hauts et des bas mais, globalement, je suis heureux de survivre aux premières séances d’essais libres", a déclaré Scheider, neuvième plus rapide des essais libres 1. "Je dois encore apprendre beaucoup, mais c'est ce que j'attendais de cela. C'est la première expérience de traction avant que j'ai eu".



«J’ai rencontré d’anciens collègues du DTM qui ont déjà essayé [ceci] auparavant et ils m’ont dit: « Hé, ne te demande pas si tu es loin du rythme ». En fin de compte, c’est comme ça, je dirais. Nous ne sommes pas trop loin. J'ai juste la référence de mes coéquipiers. Bien sûr, il y a un écart mais je m'attendais à pire pour être honnête. Donc, en comparaison de ces gars-là, je me débrouille bien, je dirais, mais il ya encore des recoins et des endroits où je peux améliorer mon style de conduite. "

