Jactin Chung, de l'équipe XR-1 du PRP, s'est montré le plus fort - et pris une option sur le prix en cash - avec un trio de meilleurs chronos en préqualifications à Ningbo, Macao et Sepang, qui forment la finale régionale du WTCR d'Esports pour les simracers d'Asie et d'Océanie.

Chung, 22 ans, originaire de Hong Kong, pilote une Honda Civic Type R TCR numérique et a battu le pilote Alfa Romeo Scott Li (Macau e-Motorsports) pour la première place sur les trois sites qui décideront du titre et du vainqueur des 2500 euros de prix.



Les finalistes du WTCR d'Esports de 2019, Andika Rama Maulana (Legion Of Racers) et Aiman Aqeem (RSG / Team Ballas Esports), se sont respectivement classés troisième et quatrième.



Au total, 26 pilotes de Hong Kong, Macao, Chine, Malaisie, Indonésie, Inde, Philippines et Australie participeront aux courses, qui seront diffusées en streaming à partir de 13h00 CET surFacebook,YouTubeetTwitch. Les commentaires sont de James Kirk et Robert Wiesenmüller.