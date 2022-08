Tiago Monteiro aborde la WTCR Race of Alsace GrandEst, qui aura lieu ce week-end, en attendant désespérément que la chance arrête de lui tourner le dos.

Monteiro a enduré une campagne difficile pour l’instant avec sa Honda Civic R TCR du LIQUI MOLY Team Engstler. Il espère par conséquent que sa première visite à l’Anneau du Rhin ne sera pas un autre week-end à oublier.



Or, il se trouve qu’à la suite d’une séance d’essais effectuée en début de saison aux côtés de son coéquipier Attila Tassi, les attentes du pilote portugais pourraient être satisfaites.



“Nous espérons clairement un week-end plus normal qu’aucun de ceux que nous avons expérimentés jusque-là en 2022”, dit Monteiro.“Nous sommes allés rouler sur l’Anneau du Rhin plus tôt cette année et même si un certain nombre d’autres équipes ont fait de même, c’est déjà un gros plus d’avoir couvert un certain nombre de tours avant, surtout sur une piste nouvelle en WTCR. Nous avons de nombreuses datas auxquelles nous référencer, ce qui nous donne une base de travail pour le début du week-end et enlève certaines inconnues.”

