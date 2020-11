Mesurant 5,396 kilomètres de long, la piste modifiée de MotorLand Aragón est très similaire à celle qui a été utilisée pour la première WTCR Race of Spain au début du mois, à l'exception de l'ajout d'une chicane prolongée sur la longue ligne droite opposée.



Cette chicane présente une entrée serrée à gauche, mais une sortie plus rapide sur la ligne droite vers l'épingle à cheveux. La séquence des virages est la suivante : T16, T17, T18 et T19, soit un total de 22 virages.



Jean-Karl Vernay, l'un des 11 pilotes en lice pour le titre WTCR 2020, a déclaré : "Le nouveau tracé va changer un peu ce qui se passe car il sera meilleur pour tout le monde. Les positions seront beaucoup plus serrées. Espérons que nous offrirons un bon spectacle pour la télévision".



La course WTCR d'Aragon comptera pour les les 14e, 15e et 16e manches de la Coupe du monde des voitures de tourisme 2020 de la FIA et se déroulera du 13 au 15 novembre avec une couverture en direct très complète, notamment sur Eurosport 1 et la chaîne espagnole gratuite Teledeporte.



Le saviez-vous ?Avec 22 virages, le circuit MotorLand Aragón utilisé pour la WTCR Race of Aragón fait mieux que Spa-Francorchamps (20 virages), Silverstone et le Circuit Paul-Ricard (18) et le Circuit de Barcelona-Catalunya (16).