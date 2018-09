Un travail à finir en Italie pour Guerrieri avant un retour aux affaires en WTCR en Chine

Esteban Guerrieri se rend en Chine la semaine prochaine pour le début du double rendez-vous chinois du WTCR OSCARO, mais seulement après avoir bouclé un travail en Italie.

Le pilote argentin s’attaque ce week-end à la manche d'International GT Open à Monza au volant de sa Honda NSX GT3 alignée par le JAS Motorsport et qu'il partage avec Bertrand Baguette.



Les deux hommes avaient fait partie de l'équipage du Castrol Honda Racing à avoir disputé les 24 Heures de Spa en juillet dernier, alors que Guerrieri a également disputé la course de GT Masters sur le Red Bull Ring en juin dernier avec le Schubert Motorsport.



La voiture participe au programme NSX GT3 Customer Racing; un projet de collaboration mondial avec JAS Motorsport responsable de l'assemblage de toutes les voitures.



«Ce sera ma troisième course sur la NSX GT3 en 2018 après Spa et aussi la manche de GT Masters sur le Red Bull Ring», a déclaré Guerrieri. «Je l’ai testé à plusieurs reprises depuis le mois de janvier, et j’ai pu constater de mes propres yeux l’amélioration des performances au cours des neuf derniers mois. Le GT Open est un terrain compétitif avec un bon niveau de pilotes et 25 voitures de six marques représentées au dernier tour.



Après l'épreuve de Monza, Guerrieri retrouvera le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO avec l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. La course WTCR de Chine-Ningbo aura lieu du 28 au 30 septembre, avant la course WTCR de Chine-Wuhan du 5 au 7 octobre.

