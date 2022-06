Néstor Girolami n’a pas été long à souligner le du travail de l’équipe ALL-IKL.COM Münnich Motorsport après avoir surmonté le défi d’emmener 40 kg de poids de compensation pour signer un podium sur la Race of Hungary et se maintenir en bonne position dans la course au titre FIA.

L’Argentin est arrivé au Hungaroring en tant que Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) et bien qu’il n’occupe plus cette position après avoir été dépassé par Mikel Azcona, sa troisième place dans la seconde course du week-end dernier, à bord de sa Honda Civic Type R TCR équipée de Goodyear, n’en a pas moins été une performance impressionnante.



“La voiture a été fantastique tout le week-end”, a dit Girolami.“La Course 1 a été assez difficile, à cause des 40 kg. J’ai dit à l’équipe qu’il nous fallait faire un gros changement pour la Course 2 si nous voulions rester troisièmes [sa position sur la grille], et c’est exactement ce que nous avons fait. J’ai pris un bon départ – pas brillant, mais assez bon pour garder cette troisième place – et dès le premier tour, je n’ai attaqué que dans les trois derniers virages, car je savais que si je parvenais à préserver l’écart entre le dernier et le premier virage, je serais en mesure de défendre ma position. Nous devons être très fiers de ce podium. Les mécaniciens ont fait un travail fantastique en changeant le set-up de A à Z à chaque fois, ça a payé et j’en suis très reconnaissant envers l’équipe.”

