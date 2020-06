-

WTCR Rewind, le talk show en ligne d'Eurosport Events, promoteur du WTCR - FIA World Touring Car Cup, revient ce soir (19h00 CET).

L'animatrice Alexandra Legouix est rejointe par le journaliste portugais José Caetano, ainsi que les pilotes WTCR Yann Ehrlacher, Tiago Monteiro et Yvan Muller pour revenir sur le week-end de la WTCR Race of Portugal 2019 à Vila Real.



Tous les pilotes seront présents pendant une heure, et Tiago Monteiro, pilote Honda, parlera de sa victoire pleine d'émotions dans la course 3.



Caetano, qui fait un reportage sur le WTCR pour le journal A Bola et l'hebdomadaire Autofoco, se joindra à l'émission en tant que journaliste expert, tandis qu'Ehrlacher - lauréat du trophée TAG Heuer Most Valuable Driver à Vila Real en juillet dernier - et Muller se partageront un podium pour la première fois au volant de leurs TCR Cyan Lynk & Co 03.



WTCR Rewind est disponible surFacebooketYouTube.

WTCR Les donations des pilotes WTCR ont aidé la vente #RaceAgainstCovid à atteindre 944’392 € 24/06/2020 À 16:00

The post Un trio d’experts pour un retour sur Vila Real los du WTCR Rewind appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Thed Björk raconte son parcours dans le WTCR Fast Talk présenté par Goodyear qui lui est consacré 24/06/2020 À 10:00