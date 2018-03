Un virus n’arrêtera pas Huff en WTCR

Rob Huff est confiant qu'il sera "performant d'entrée de jeu" lorsque le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO débutera au Maroc la semaine prochaine, malgré un virus qui l'a empêché d'être présent aux tests officiels de présaison.

Huff devait piloter une Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing pour la dernière fois avant l'ouverture de la saison à Marrakech les 7 et 8 avril mais a été empêché de se rendre à Barcelone pour le lancement média officiel de la saison et aux tests qui ont suivi.



"Je suis très contrarié d'être contraint de rater le lancement de la saison, surtout après tout le travail fait dans ce nouveau championnat, alors que cette saison s'annonce comme l'une des meilleures années du supertourisme depuis au moins les dix dernières années, et même plus",a indiqué Huff."Cela sera également un petit désavantage de rater les derniers tests, mais les gars du Sébastien Loeb Racing sont vraiment des professionnels et je suis sûr que nous serons toujours capables d'être performants d'entrée de jeu lorsque nous irons au Maroc."