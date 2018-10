Un week-end de Ningbo “terrible” et sans point pour Vernay en WTCR

La période frustrante de Jean-Karl Vernay en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO s'est poursuivie sur la première des deux manches chinoises de la saison, à Ningbo.

Après n'avoir inscrit aucun point lors des deux dernières courses en Slovaquie durant l'été, le double vainqueur en WTCR OSCARO n'est parvenu à en inscrire aucun tout au long des trois jours sur le Ningbo International Speedpark, avec sa R3 3 LMS de l'Audi Sport Leopard Lukoil Team.

“Un week-end terrible pour nous, aucun point en cinq courses : pas bon du tour”, a résumé le Français.“La voiture était clairement rapide en ligne droite, mais on a eu divers problèmes [dont] l'arbre de transmission ou les freins, malgré de bons départs dans les trois courses. Maintenant, on doit rester concentrés et travailler dur tous ensemble, débriefer et passer en revue les points négatifs.”

L'équipier de Vernay, Gordon Shedden, a lui aussi enduré un week-end difficile à Ningbo. Bien qu'il ait fini les trois courses dans le top 15, comme Vernay, le Britannique n'a pas été en mesure d'inscrire le moindre point au championnat.

“Ningbo n'a pas été particulièrement sympa avec nous”, a réagi Shedden. “On a juste été incapables de trouver le bon rythme. On doit travailler tous ensemble dans l'équipe et je réessaierai le week-end prochain à Wuhan.”

