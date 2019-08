Un week-end de succès pour les pilotes WTCR

Trois pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO sont demeurés occupés - et performants - lors de l'actuelle pause estivale.

Tom Coronel a décroché un doublé sur le podium lors de l'épreuve de TCR Europe à Oschersleben en Allemagne ce week-end sur une Honda Civic Type R TCR du Boutsen Ginion Racing.



Johan Kristofferson est monté sur le podium de sa catégorie en Championnat du Monde des Rallyes de la FIA lors du Neste Rally Finland, tandis que Jean-Karl Vernay s'est imposé lors de ses débuts en TCR Australia samedi mais, malade, le pilote du team Audi n'a pu aller chercher davantage de succès le dimanche.



En troquant sa Volkswagen Golf GTI TCR qu'il utilise en WTCR / OSCARO par une version R5 de la Polo GTI de la marque allemande, Kristoffersson a admis que cette troisième place dans la catégorie avait dépassé ses attentes.



"Monter sur le podium [en Finlande] lors de notre première participation est plus que ce à quoi je m'attendais - nous sommes vraiment ravis de notre troisième place," a déclaré Kristoffersson. "On a bien commencé et on a continué à s'améliorer ce week-end."



La deuxième partie de la saison 2019 WTCR / OSCARO débutera à sur le Ningbo International Speedpark en Chine du 13 au 15 septembre.



Photo : Volkswagen Motorsport

